Санкции против РФ будут иметь последствия для экономики Евросоюза - замглавы Еврокомиссии
13:20 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массивный пакет санкций в отношении России, который готовится Евросоюзом, будет иметь последствия для экономики ЕС. Об этом во вторник заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, выступая в эфире телеканала "Блумберг ТВ".
"Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжелые последствия. Понятно, что если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС. <…> Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе", - отметил Домбровскис.
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