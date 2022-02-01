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Средняя цена нефти Urals в январе 2022 г. выросла почти на 60%, до $85,64 за баррель

13:32 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе текущего года составила $85,64 за баррель. В январе 2021 года ее стоимость составляла $54,41 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2022 года сложилась в размере $85,64 за баррель, что в 1,6 раза выше, чем в январе 2021 года ($54,41 за баррель)", - говорится в сообщении.

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