Средняя цена нефти Urals в январе 2022 г. выросла почти на 60%, до $85,64 за баррель
13:32 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе текущего года составила $85,64 за баррель. В январе 2021 года ее стоимость составляла $54,41 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2022 года сложилась в размере $85,64 за баррель, что в 1,6 раза выше, чем в январе 2021 года ($54,41 за баррель)", - говорится в сообщении.
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