В США резко выросло количество преступлений на почве ненависти к азиатам - The Hill

14:00 Источник: Эхо Москвы

Преступления на почве ненависти к азиатам в США выросли на 339% в 2021 году, — The Hill. Больше всего их совершали в Лос-Анджелесе, следом идет Нью-Йорк.

В Нью-Йорке еврейская община сообщила о самом большом количестве преступлений на почве ненависти в прошлом году. В отчет также включены данные о случаях ненависти, в том числе о ненасильственных формах дискриминации, таких как домогательства. Эхо Москвы