Работодателям рекомендуется перевести максимум сотрудников на удаленку - Минтруд РФ
15:32 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года", - сообщили в министерстве.
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