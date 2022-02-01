Работодателям рекомендуется перевести максимум сотрудников на удаленку - Минтруд РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года", - сообщили в министерстве.