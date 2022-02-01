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Андрей Воробьев проверил ход строительства новой транспортной развязки Подмосковье

14:57 01.02.2022

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Фото Константина Семенца
В Раздорах Одинцовского городского округа Московской области уже в августе откроют путепровод. Благодаря этому ликвидируют 2 светофора, водители больше не будут стоять в пробках и смогут экономить в дороге полчаса. Сегодня губернатор Андрей Воробьёв проверил ход строительства, которое идет за счет средств области в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Каждая развязка, каждый переезд в Подмосковье очень важны, потому что это облегчает поездку на работу, в школу, в любое место. Здесь мы строим очередной путепровод, он должен быть готов до 1 сентября. Работы идут с опережением графика, я надеюсь, что строители нас не подведут, – сказал губернатор. – Следующим этапом будет строительство подземного перехода. Очень важно, чтобы и мамы с колясками, и велосипедисты, которые посещают находящийся здесь парк, все кто ходит в школу, живет в поселке, имели безопасное сообщение».

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Фото Константина Семенца
Двухполосный путепровод пройдет через трассу А-106 Рублево-Успенского шоссе и станет частью транспортной развязки. Общая протяженность объекта порядка 1,2 км, из них самого мостового сооружения – 82 м. В рамках строительства также реконструируют ул. Утренняя, сделают пешеходную зону с велодорожкой. 13-метровый подземный пешеходный переход будет оборудован пандусами и наклонными подъемными устройствами для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Мы идем опережающими темпами месяца на три, заканчиваем последние опоры. Задача – до конца февраля «поднять» центральный пролет, – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. – Рассчитываем, что максимальная пропускная способность на путепроводе будет 15 тыс. автомобилей в сутки, а скорость – 60 км/час. По проекту также – установка шумозащитных экранов, обустройство тротуаров и велодорожки. Пешеходный переход будем строить после запуска путепровода, планируем до конца года завершить основной объем работ. Кроме того, проведем здесь благоустройство территории».

Путепровод позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть в Раздорах.

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