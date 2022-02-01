С 1 февраля в Подмосковье для пациентов с ОРВИ открывается запись к врачу на вечерние часы

15:55

Иллюстрация Министерства здравоохранения Московской области

С 1 февраля в Московской области для удобства пациентов с ОРВИ открывается запись к дежурному врачу на вечерние часы. Плановая запись к специалистам с 16.00 до 20.00 позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков.

При появлении признаков респираторного заболевания жители по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, без предварительной записи, ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных.

«В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8 до 12 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16 до 20. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей сохраняется», – рассказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмет ПЦР-тест на COVID-19.