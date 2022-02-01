Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долгосрочные контракты сейчас позволяют Будапешту получать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

"Можно сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, - это же результат прежде всего вашей работы", - обратился Путин к своему визави.

Он отметил, что эти договоры не просто позволяют обеспечить стабильные поставки до 2036 года. "Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе", - указал российский президент.