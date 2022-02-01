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Путин и Драги обсудили предложения РФ о гарантиях безопасности

16:32 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил тему гарантий безопасности с премьер- министром Италии Марио Драги.

"Подробно обсуждена тема выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора российского президента и итальянского премьера.

По словам пресс-службы, Путин изложил премьер-министру ключевые подходы российской стороны по вопросу гарантий безопасности, акцентировав внимание на важности соблюдения "основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ"

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