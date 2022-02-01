Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить ряд публикаций по расследованиям Навального

17:00

Роскомнадзор потребовал удалить шесть материалов, опубликованных по расследованиям сторонников Алексея Навального с 2017 по 2020 год.

В уведомлениях цитируется требование Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, согласно которому, публикации распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена в России, что нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности».

В полученных «Дождем» (признан иностранным агентом) уведомлениях говорится, что телеканал должен в течение суток сообщить регулятору об удалении материалов.

Аналогичные уведомления с требованием снять материалы по расследованиям Навального получили Znak.com (13 уведомлений), «Медуза» (признана иностранным агентом) (17), «Эхо Москвы» (34), «Свободные новости» (9).