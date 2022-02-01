Норвежский суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд отказал норвежскому праворадикалу Андерсу Брейвику, отбывающему наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, в условно- досрочном освобождении. Об этом говорится в решении Окружного суда Телемарка, опубликованном во вторник.

В решении, принятом судом единогласно, указано, что Брейвик не будет освобожден. "Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года", - говорится в обосновании решения суда.