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Боррель утверждает, что получал из РФ сигналы о возможном сокращении поставок газа в ЕС

20:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва посылала сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу.

"Да, такие знаки были", - ответил он во вторник на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями", - добавил Боррель.

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