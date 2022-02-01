Боррель утверждает, что получал из РФ сигналы о возможном сокращении поставок газа в ЕС
20:00 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва посылала сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу.
"Да, такие знаки были", - ответил он во вторник на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
"И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями", - добавил Боррель.
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