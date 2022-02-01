Боррель утверждает, что получал из РФ сигналы о возможном сокращении поставок газа в ЕС

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва посылала сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу.

"Да, такие знаки были", - ответил он во вторник на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями", - добавил Боррель.