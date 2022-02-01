Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном шаги "по сдерживанию России"

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил "противодействие России". "Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России", - заявил украинский лидер во вторник по результатам переговоров на совместной пресс-конференции.

Кроме того, Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет. "Транспортные самолеты ВВС ее величества (королевы Великобритании - прим. ТАСС) доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет", - сообщил он.