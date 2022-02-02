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Обвинения США в "захвате" Россией других стран и использовании химоружия лживы - посол

09:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания пресс- секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Россией химического оружия, а также "захвате" других государств лживы и безосновательны. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы СМИ, посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества", - сказал он. "Построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством", - подчеркнул посол. Его слова приводятся в "Фейсбуке" на странице диппредставительства РФ.

"Обвинения в наш адрес в "захвате" других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара", - добавил дипломат.

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