Президент Гвинеи-Бисау заявил о провалившейся попытке госпереворота
09:05 02.02.2022 Источник: Газета.Ru
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что в стране произошла попытка государственного переворота, но она провалилась. Об этом пишет Reuters.
По словам главы государства, это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров. Эмбало указал, что попытка была хорошо организована, ее могли осуществить «люди, причастные к торговле наркотиками».
Президент страны отметил, что армия осталась верна действующему правительству. На данный момент уже проходят аресты.
«В Бисау возвращается спокойствие!», — написал Эмбало на своей официальной станице в Facebook.
2 февраля возле Дворца правительства на окраине столицы республики Бисау началась стрельба. После чего местные отделения банков закрылись, в город вошли правительственные танки. Сообщается о раненых и убитых. Газета.Ru
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