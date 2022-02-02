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Президент Гвинеи-Бисау заявил о провалившейся попытке госпереворота

09:05 02.02.2022 Источник: Газета.Ru

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что в стране произошла попытка государственного переворота, но она провалилась. Об этом пишет Reuters.

По словам главы государства, это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров. Эмбало указал, что попытка была хорошо организована, ее могли осуществить «люди, причастные к торговле наркотиками».

Президент страны отметил, что армия осталась верна действующему правительству. На данный момент уже проходят аресты.

«В Бисау возвращается спокойствие!», — написал Эмбало на своей официальной станице в Facebook.

2 февраля возле Дворца правительства на окраине столицы республики Бисау началась стрельба. После чего местные отделения банков закрылись, в город вошли правительственные танки. Сообщается о раненых и убитых.  Газета.Ru

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