Британия "серьезно обеспокоена" усилением присутствия РФ в Латинской Америке - Минобороны
11:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти внимательно наблюдают за действиями России в странах Латинской Америки и встревожены усилением российского присутствия в регионе. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Отвечая на заданный в дистанционном формате вопрос ТАСС о том, как Лондон воспринимает укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, он отметил, что политика Москвы в Латинской Америке "вызывает серьезную обеспокоенность" на Западе. "Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идет об осмысленной [политике]", - сказал Хиппи. При этом он подчеркнул, что складывающаяся ситуация "представляет особую угрозу" для британских союзников, в первую очередь для США.
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