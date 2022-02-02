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Движение "Талибан" назначило первых двух женщин на руководящие должности в Афганистане

10:05 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) впервые с момента захвата власти в Афганистане объявило о назначении женщин на руководящие должности в стране. Соответствующее заявление опубликовано вечером во вторник в "Твиттере" на странице Забихуллы Муджахида - заместителя министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве.

"Распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" [в Кабуле] - единственного акушерско- гинекологического учреждения подобного рода во всей стране <...>. По предложению министерства высшего образования и с одобрения премьер-министра во временном правительстве доктор Ариан была назначена директором [гинекологической] клиники [в столичном квартале] Шахрара", - подчеркивается в сообщении.

Указанным назначениям предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, на которых, в частности, поднимался вопрос участия представительниц женского пола в общественно-политической жизни страны.

Национальный специализированный родильный дом "Малалай" и гинекологическая клиника "Шахрара" при Кабульском университете медицинских наук имени Абу Али ибн Сины являются уникальными в своем роде для Афганистана, где остро стоит проблема материнской смертности.

Между тем, по данным ООН, благодаря активной поддержке международного сообщества за последние 20 лет смертность при родах в Афганистане снизилась с 1 450 смертей на 100 тыс. деторождений в 2000 году до 638 смертей на 100 тыс. в 2019 году. Тем не менее этот показатель является одними из самых высоких в мире.

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