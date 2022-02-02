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На долю россиян приходится 12% мировой криптовалюты, считает правительство - Bloomberg

10:00 02.02.2022 Источник: Коммерсант.ru

Правительство России считает, что россияне владеют криптовалютой на $214 млрд или на 16,5 трлн руб. Это примерно 12% мировых активов криптовалют, сообщает Bloomberg. Такую цифру, по данным агентства, правительство РФ использует для разработки концепции регулирования отрасли.

По данным сингапурского платежного шлюза TripleA , более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет. Исследователи Кембриджского университета ранее писали, что в прошлом году Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткойна — после США и Казахстана.  Коммерсантъ

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