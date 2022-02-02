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"Паис" опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

10:32 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанская газета "Паис" опубликовала в среду полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности.

По утверждению издания, речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. В текстах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были озвучены западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, содержание предложений США в ближайшее время окажется известным широкой общественности, так как они обсуждались со всеми союзниками Вашингтона по НАТО и Киевом.

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