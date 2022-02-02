США предложили РФ вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии - "Паис"
11:05 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями и мерах для предотвращения инцидентов в обмен на деэскалацию на Украине и вывод российских войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии. Об этом написала в среду испанская газета "Паис", которая опубликовала полный текст конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности.
"Россия выводит все войска с территории Украины (НАТО имеет в виду Крым, который альянс считает украинской территорией - прим. ТАСС), Молдавии (имеется в виду Приднестровье - прим. ТАСС), Грузии (Южная Осети и Абхазия - прим. ТАСС), где ее войска находятся без согласия руководства этих стран", - заявляется в документе. Альянс также призывает Россию к срочной деэскалации ситуации на Украине. Взамен НАТО и США предлагают начало "содержательного диалога" о контроле над вооружениями, в том числе ракетными, предотвращении военных инцидентов и наблюдении за учениями.
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