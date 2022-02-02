США готовы обсудить с РФ инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше - "Паис"

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр российский объектов. Об этом говорится в тексте конфиденциального ответа Вашингтона на предложения РФ по безопасности, который опубликовала в среду испанская газета "Паис".

По ее утверждению, в ответе американской стороны говорится о готовности США обсудить "механизм прозрачности для подтверждения отсутствия крылатых ракет Tomahawk ["Томагавк"] на объектах <...> в Румынии и Польше при условии, что Россия предложит взаимные меры прозрачности в отношении двух ракетных баз наземного базирования на выбор в России". "Мы должны проконсультироваться по этому вопросу с союзниками по НАТО, включая Румынию и Польшу", - говорится в документе.