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НОВОСТИ

Постановление Польши о помощи Украине предполагает поставки ПЗРК Piorun

11:32 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки переносных зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов. Об этом сообщил в среду в "Твиттере" глава министерства обороны республики Мариуш Блащак.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно- ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - написал он.

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