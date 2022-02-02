В России выявили 141 883 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 141 883, до 12 128 796, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,18%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 48 426 против 40 301 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 337 008 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 678, до 332 690. Днем ранее было зарегистрировано 663 летальных исхода.