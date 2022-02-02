США готовы обсудить с РФ вопрос неразмещения на Украине наступательных вооружений - "Паис"
12:05 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США готовы обсудить с Россией вопрос неразмещения на территории Украины наступательных ракетных систем наземного базирования. Об этом сообщила в среду испанская газета "Паис", которая опубликовала полный текст конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности.
"Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные прозрачные меры и взаимные обязательства как Соединенных Штатов, так и России, чтобы воздержаться от развертывания на территории Украины наступательных ракетных систем наземного базирования и регулярных сил, готовых к выполнению боевых задач", - говорится в документе.
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