В Москве выявили 23 784 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 784 против 21 533 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 402 668 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 78 против 76 днем ранее, до 39 116.