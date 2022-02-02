В Москве выявили 23 784 заразившихся коронавирусом за сутки
12:32 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 784 против 21 533 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
В относительном выражении прирост составил 1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 402 668 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 78 против 76 днем ранее, до 39 116.
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