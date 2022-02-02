НАТО предлагает РФ воздержаться от испытаний противоспутникового оружия - "Паис"

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО предложила России проводить совместные консультации по вопросам снижения риска в космосе и призвала Москву воздержаться от испытаний противоспутникового оружия. Об этом написала в среду испанская газета "Паис", которая опубликовала полный текст конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности.

"Предлагаются консультации о возможностях уменьшения угроз космическим системам, в том числе об усилиях для продвижения ответственного поведения в космосе. [Предлагаем] России воздержаться от испытаний противоспутникового оружия, поскольку они создают большое количество обломков", - говорится в документе.