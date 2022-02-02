Украина планирует заброску десанта в тыл обороны республик Донбасса - ЛНР
14:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведка Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) располагает сведениями, что Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - заявил он.
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