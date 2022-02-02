Глава МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины исключают предоставление Донбассу особого статуса и права вето. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью польской газете "Речь Посполита".

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет", - сказал он.