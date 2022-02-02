Суд ЕС отказал польской PGNiG в отмене решения ЕС по антимонопольному делу с "Газпромом"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд юстиции отказал польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) в отмене решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении "Газпрома". Об этом говорится в обнародованном в среду постановлении суда.

"Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам "Газпрома" для решения проблем конкуренции, поднятых первой (Еврокомиссией - прим. ТАСС) в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы", - отмечается в документе.