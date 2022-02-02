0
0
0
НОВОСТИ

Суд ЕС отказал польской PGNiG в отмене решения ЕС по антимонопольному делу с "Газпромом"

15:12 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд юстиции отказал польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) в отмене решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении "Газпрома". Об этом говорится в обнародованном в среду постановлении суда.

"Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам "Газпрома" для решения проблем конкуренции, поднятых первой (Еврокомиссией - прим. ТАСС) в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы", - отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 02.02.2022
Песков не стал комментировать публикацию в "Паис" ответов США и НАТО на предложения РФ
0
66
14:32 02.02.2022
Глава МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу
0
138
14:12 02.02.2022
МВД предлагает проверять иностранцев на нежелательность пребывания без ограничения срока
0
144
14:00 02.02.2022
Украина планирует заброску десанта в тыл обороны республик Донбасса - ЛНР
0
169
13:32 02.02.2022
Китайские миллиардеры хотят клонировать Сталина - СМИ
0
243
13:20 02.02.2022
США и НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению ДОВСЕ - "Паис"
0
252
13:05 02.02.2022
Британский фрегат сопровождает российские корабли, проходящие через Ла-Манш
0
227
13:00 02.02.2022
НАТО предлагает РФ воздержаться от испытаний противоспутникового оружия - "Паис"
0
214
12:40 02.02.2022
Лэнд-проект российских художников «Белый лес» открылся в парке Малевича в Подмосковье
0
220
12:32 02.02.2022
В Москве выявили 23 784 заразившихся коронавирусом за сутки
0
237

Возврат к списку