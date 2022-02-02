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НОВОСТИ

Государственный долг США превысил $30 трлн

16:00 02.02.2022 Источник: Коммерсант.ru

Государственный долг США превысил $30 трлн, что стало историческим максимумом, свидетельствуют данные американского Минфина. В докладе на сайте ведомства «общий государственный долг» оценен в $30,012 трлн. Потолок госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн.

The New York Times пишет, что отметка в $30 трлн была превышена на несколько лет раньше, чем прогнозировалось. Достичь этой цифры удалось из-за «триллионных федеральных расходов» властей США на борьбу с пандемией коронавируса.  Коммерсантъ

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