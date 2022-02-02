Кремль не анонсирует телефонный разговор Путина с Джонсоном - Песков
16:12 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не анонсировал ни одного телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, если он состоится - будет опубликовано официальное сообщение. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее. Если и когда он состоится, мы традиционно дадим сообщение", - сказал он
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