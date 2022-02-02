Путин и Си Цзиньпин примут заявление о международных отношениях - Ушаков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как планируется, по итогам переговоров в Пекине примут совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"К переговорам уже подготовлено заранее совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", - сказал Ушаков. По его данным, в документе "будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности".