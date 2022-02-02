В Москве ЕГЭ будут сдавать 86 тысяч школьников
17:58 02.02.2022
В Москве завершилась регистрация учеников 11-х классов на участие в государственной итоговой аттестации. Заявления на их прохождение подали 86 тыс. человек, в том числе 69 тыс. выпускников текущего года, сообщили в столичном Департаменте образования и науки.
«В этом году выпускные экзамены проведут в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября», – рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
Первыми пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Сдача ЕГЭ по русскому языку назначена на 30 и 31 мая, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – на 20 и 21 июня. Устная часть экзаменов по иностранным языкам пройдет 16 и 17 июня, письменная – 14 июня. Профильную и базовую математику ребята будут сдавать 2 и 3 июня соответственно, историю и физику – 6 июня, биологию – 14 июня. Резервные дни сдачи ЕГЭ по всем предметам назначены на период с 23 июня по 2 июля.
Математику и русский язык можно будет пересдать в сентябре – успешное прохождение ЕГЭ по этим предметам является условием для получения аттестата о среднем общем образовании.
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