Белоруссия закрыла ж/д транзит из Литвы нефти и удобрений
18:15 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях „Литовских железных дорог“, — говорится в заявлении. При этом сообщается, что по территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов.
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