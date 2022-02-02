Белоруссия закрыла ж/д транзит из Литвы нефти и удобрений

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия запрещает транзит следующих из Литвы по железной дороге нефтепродуктов и удобрений. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии, опубликованном в среду в связи с решением Литвы о прекращении транзита белорусских калийных удобрений.

«Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях „Литовских железных дорог“, — говорится в заявлении. При этом сообщается, что по территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов.