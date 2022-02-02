В Пентагоне подтвердили подлинность ответа США России, опубликованном Pais
19:35 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметил представитель военного ведомства, «предложения, выдвинутые Соединенными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию». «Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями», — добавил он.
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