Польша ждет у себя еще 1,7 тыс американских военных

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,7 тыс. американских военных будут переброшены в Польшу. Об этом сообщил в среду на своей странице в «Фейсбуке» премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«США, как было объявлено, перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих солдат в ответ на эскалацию напряженности на Украине», — написал глава польского правительства.

Это решение США Моравецкий назвал «жестом солидарности» и «еще одним важным символом объединения и сотрудничества демократических стран», а также предостережением России «от дальнейших военных действий». В настоящее время в Польше дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США.