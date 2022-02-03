Переброска войск США доказывает, что у России есть причины для беспокойства - Песков
09:05 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у России есть основания для беспокойства, заявил в комментарии телеканалу Си-эн-эн в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - приводит телеканал его слова. Песков добавил, что решение США о переброске войск является "лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".
В среду Пентагон сообщил о намерении вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.
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