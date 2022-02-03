Шольц заявил о скорой встрече с Путиным

09:32 Источник: Газета.Ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По словам Шольца, она «скоро состоится». Газета.Ru