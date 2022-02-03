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НОВОСТИ

Шольц заявил о скорой встрече с Путиным

09:32 03.02.2022 Источник: Газета.Ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что в ближайшее время у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По словам Шольца, она «скоро состоится».  Газета.Ru

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