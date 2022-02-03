Байден «предупреждал» Путина о развертывании войск США в Европе - CNN

10:00 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что отправка войск в Европу полностью соответствует тому, что он ранее говорил президенту России Владимиру Путину, сообщила журналист телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

«Байден сказал мне, что его решение о развертывании войск «полностью соответствует» тому, о чем он говорил Путину с самого начала», — написала она.

Президент также подчеркнул, что «до тех пор, пока он [Путин] будет действовать агрессивно», США сделают все, чтобы убедить своих партнеров по НАТО в Восточной Европе, что статья 5 Североатлантического договора, о коллективной безопасности - их святая обязанность, привела слова американского лидера журналистка. Газета.Ru