На ОИ в Пекине за полторы недели выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом

10:05 Источник: Эхо Москвы

На Олимпиаде в Пекине выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом за полторы недели. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета объявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски.

Точная цифра выявленных случаев заражения равна 287. 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 — в аэропорту, 26 — в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр. Олимпиада в Пекине будет открыты 4 февраля. Эхо Москвы