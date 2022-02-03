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На ОИ в Пекине за полторы недели выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом

10:05 03.02.2022 Источник: Эхо Москвы

На Олимпиаде в Пекине выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом за полторы недели. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета объявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски.

Точная цифра выявленных случаев заражения равна 287. 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 — в аэропорту, 26 — в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр. Олимпиада в Пекине будет открыты 4 февраля.  Эхо Москвы

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