ТПП РФ предложила Минфину исключить майнинг из "серой зоны", приравняв к бизнесу
10:20 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением приравнять майнинг к предпринимательству, чтобы исключить данный вид деятельности из "серой зоны". Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
"Представляется необходимым в значительной степени скорректировать действующее законодательство, а также разработать ряд новых нормативных правовых актов, которые в том числе определят правовой статус майнинга как вид предпринимательской деятельности, что позволит исключить данный вид деятельности из "серой зоны", обеспечить уплату соответствующих налоговых и иных обязательных платежей, а также позволит снять напряженность в вопросах незаконного использования электроэнергии", - отмечается в письме Катырина.
Также он предлагает определить "правовой статус производимой майнерами криптовалюты и ее дальнейшее обращение" и "правовой статус криптовалюты как платежного инструмента". Он подчеркнул, что статус российского рубля как национальной валюты "не должен быть поставлен под сомнение". "Однако целесообразно изучить опыт стран, в которых криптовалюта является цифровым представлением стоимости и не является платежным средством, а обмен криптовалюты на товары трактуется как бартерная сделка", - уточнил глава ТПП РФ.
Он считает, что одновременно с этим "целесообразно выработать четкую позицию банковского сектора РФ по обслуживанию физических лиц, финансовые операции которых могут быть оценены как операции по вводу/выводу средств в криптовалюту".
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