В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
10:32 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года может негативно сказаться на здоровье игроков и подорвать устойчивость других спортивных федераций. Об этом на 139-й сессии МОК заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, который в исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) представляет летние виды спорта.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о желании проводить чемпионат мира раз в два, а не в четыре года.
"Хотел бы еще раз изложить позицию нашей ассоциации [летних видов спорта]. Предложение ФИФА может негативно отразиться на здоровье спортсменов и подорвать устойчивость других спортивных федераций. Одностороннее решение ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года и расширение европейских лиг могут иметь серьезные последствия не только для футбола, но и для других видов спорта. Эти последствия нельзя недооценивать", - сказал Лалович.
"Наша ассоциация считает, что ФИФА должна тщательно рассмотреть этот вопрос и провести глобальные консультации со спортивным сообществом. Футболисты уже практически играют на пределе человеческих возможностей, клубы, которые приглашают игроков, столкнутся с еще большими вызовами", - добавил Лалович.
Член МОК алжирец Мустафа Берраф, выступавший до Лаловича, заявил, что идея ФИФА нанесет непоправимый ущерб спорту, "подорвет его и футбол в частности". "Это предложение оттолкнет другие виды спорта, это неприемлемо с нашей точки зрения, - подчеркнул Берраф. - Помимо этого, будет создан разрыв между женскими и мужскими видами спорта, это подорвет наши усилия по обеспечению равенства во всех видах спорта".
"Футболисты - не роботы, им нужно время на восстановления физических сил", - резюмировал он.
Также против идеи ФИФА выступил член комиссии спортсменов МОК Рю Сеун Мин.
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