Украина поддерживает план США и НАТО по деэскалации ситуации с РФ - "Паис"
11:00 03.02.2022
Власти Украины поддерживают план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщила в четверг газета "Паис", которая днем ранее распространила конфиденциальные документы, содержащие ответы альянса и Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
По версии издания, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил на видеоконференции в среду, что правительство страны не возражает против направленных России ответов. "Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти", - утверждал он.
"У Украины и наших партнеров, включая США, нет никаких разногласий в оценке рисков нынешней российской эскалации, - отметил Кулеба. - Тональность наших посланий может звучать по-разному, но реальная оценка одна: все возможно, и мы должны готовиться к каждому возможному сценарию". По версии министра, Киеву необходимо оборонительное вооружение для поддержки "дипломатических усилий".
"Провал Запада на Украине послужит сигналом всему миру о том, что Запад не в состоянии защитить свои фундаментальные принципы и, следовательно, не в состоянии защитить себя", - считает глава МИД.
В среду "Паис" распространила документы, содержащие, по утверждению издания, ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности в Европе, но не согласны с ее ключевыми требованиями, касающимися прекращения расширения альянса на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он указал на опасность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго- востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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