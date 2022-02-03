В Москве выявили 26 904 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 26 904 против 23 784 днем ранее, до 2 429 572, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 76 против 78 днем ранее, до 39 192 (1,61% от всех случаев заражения).
НОВОСТИ
- 12:32 03.02.2022
- Лукашенко считает, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу
- 12:19 03.02.2022
- Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком
- 12:05 03.02.2022
- Истребители Великобритании сопроводили российские стратегические бомбардировщики
- 12:00 03.02.2022
- В России выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:45 03.02.2022
- Владимир Киселев рассказал всю правду о названии рок-группы «Земляне»
- 11:32 03.02.2022
- Армия США успешно провела контртеррористическую операцию в Сирии - Пентагон
- 11:20 03.02.2022
- Экс-президент Украины Порошенко назвал Ангелу Меркель "ангелом-хранителем Украины"
- 11:05 03.02.2022
- РФ и КНР расширяют практику расчетов в нацвалютах и вместе противостоят санкциям - Путин
- 11:00 03.02.2022
- Украина поддерживает план США и НАТО по деэскалации ситуации с РФ - "Паис"
- 10:32 03.02.2022
- В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать