В Москве выявили 26 904 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 26 904 против 23 784 днем ранее, до 2 429 572, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 76 против 78 днем ранее, до 39 192 (1,61% от всех случаев заражения).