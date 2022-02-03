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В Москве выявили 26 904 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 26 904 против 23 784 днем ранее, до 2 429 572, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 76 против 78 днем ранее, до 39 192 (1,61% от всех случаев заражения).

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