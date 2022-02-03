Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком

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В Москве семьи все чаще используют возможность получения кредитов по программе «Семейная ипотека». Объем кредитования по ней в 2021 году составил 65,4 млрд руб., это позволило горожанам приобрести 580 тыс. квадратных метров жилья, Как отмечает заместитель мэра Владимир Ефимов, «Семейная ипотека» набирает популярность. «С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тыс. кредитов - 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году, - сообщил заммэра. - Семьи с двумя детьми получили 4,3 тыс. кредитов - 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов - 1,8 тыс. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тыс. семей». По данным городских властей, семей с одним ребенком в столице почти в два раза больше, чем с двумя и более детьми. Неслучайно, во второй половине 2021 года на семьи с одним ребенком пришлось 58% от числа выданных за этот период кредитов, в то время как на семьи с двумя и тремя детьми - 25% и 14%.

По данным главы департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, на Москву приходится почти 22% от объема выданных в РФ семейных ипотечных кредитов. «За четыре года действия программы «Семейная ипотека» льготные кредиты получили более 24,6 тыс. московских семей: 3,2 тыс. семей с одним ребенком, 14,8 тыс. семей с двумя детьми, 5,5 тыс. семей с тремя и более детьми, свыше 1,1 тыс. семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Общий объем кредитования составил 151,7 млрд руб., на них было приобретено 1,5 млн кв м жилья общей стоимостью 257 млрд рублей», - сообщил чиновник, по данным которого, средневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году составляла 4,76%, что на 0,01% меньше, чем в среднем по стране.

Отметим, что в рамках программы «Семейная ипотека» семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%. Максимально в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно взять кредит на сумму 12 млн руб., в остальных регионах - 6 млн руб.

Весной прошлого года действие программы стало распространяться на индивидуальное жилищное строительство. В августе 2021 года программа была продлена до 31 декабря 2023 года. Кроме того, «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать имеющийся ипотечный кредит по льготной ставке при условии наличия в семье ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, и в случае, если ранее взятый кредит соответсвует условиям программы.