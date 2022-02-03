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Путину доложено обращение радиостанции "Эхо Москвы" об угрозах журналистам - Песков

13:20 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в курсе обращения к нему радиостанции "Эхо Москвы", которая указывает на угрозы в адрес журналистов со стороны представителей властей Чечни. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы выполнили свое обещание, президент получил соответствующий письменный доклад", - сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что у него сейчас нет ответа на вопрос, будет ли глава государства просить правоохранительные органы разобраться в этой ситуации.

Ранее "Эхо Москвы" опубликовало обращение к Путину, в котором утверждается об угрозах со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом - прим. ТАСС).

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