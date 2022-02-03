Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене
14:12 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете олимпийского огня и пронес факел по Великой китайской стене. Этап эстафеты прошел на одном из самых посещаемых участков стены Бадалин к северу от Пекина.
"Я очень горд тем, что стал факелоносцем на двух Олимпийских играх", - цитирует актера газета "Чжунго жибао". По его словам, эстафета огня символизирует передачу всему миру любви и гармонии. Джеки Чан отметил, что проведение ее этапа на Великой китайской стене должно привлечь внимание мира к китайской культуре.
В 2008 году Джеки Чан также участвовал в эстафете олимпийского огня на летних Играх в Пекине.
Эстафета олимпийского огня стартовала 2 февраля в китайской столице. Она пройдет по территории трех кластеров проведения соревнований - в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй - и завершится 4 февраля, в день церемонии открытия Олимпийских игр.
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