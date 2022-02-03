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В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля - Песков

14:32 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект РФ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом в ответ на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин ситуацию в Чечне с главой Генпрокуратуры или МВД, Песков напомнил, что Путин "находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств".

Вопрос же о том, "боится ли" Путин главу Чечни Рамзана Кадырова, у Пескова вызвал недоумение: "Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса".

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