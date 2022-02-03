Верхний предел цен на электроэнергию повышен в Британии на 54% из-за роста цен на газ
15:12 03.02.2022
Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на фоне взлета цен на газ. Как объявил в четверг регулятор, с 1 апреля 2022 года максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит 1 971 тыс. фунтов в год (2,67 тыс. долларов).
Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на 693 фунта (940 долларов) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен.
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