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НОВОСТИ

Еврокомиссия поддержала предложение Франции создать Совет Шенгена

15:32 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия поддержала инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по реформе Шенгенского соглашения и созданию новой структуры - Совета Шенгенской зоны для более эффективного управления миграционными рисками. Об этом заявила в четверг еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по прибытии в Лилль на неформальную встречу министров внутренних дел ЕС. Ее заявление транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Я поддерживаю предложение о создании Совета Шенгена. Нам нужно усилить политическое управление Шенгенской зоной. Это в полном объеме соответствует моим предложениям по реформированию шенгенского пространства, которые я представила в прошлом году", - сказала Йоханссон.

В настоящее время за управление шенгенским пространством отвечает Совет ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции.

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