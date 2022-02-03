Немецкий кардинал высказался за отмену целибата для католических священников

15:30 Источник: НГ-Online

Католической церкви необходимо рассмотреть возможность отмены безбрачия для священников, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung 3 февраля архиепископ Мюнхена кардинал Райнхард Маркс. «Для некоторых священников было бы лучше, если бы они были женаты. Не только по сексуальным соображениям, но и потому, что так было бы лучше для их жизни, и они не были бы так одиноки», – заявил священнослужитель. Тема целибата возникла в связи с серией скандалов вокруг педофилии среди клириков. Несколько дней назад немецкая юридическая фирма опубликовала отчет, подготовленный по заказу Католической церкви Германии, о том, как дела о сексуальном насилии рассматривались в Мюнхенской архиепископии в период с 1945 по 2019 год. В документе содержатся обвинения в адрес Йозефа Ратцингера, некогда возглавлявшего архиепископство, затем ставшего папой Римским Бенедиктом XVI и подавшим в отставку как раз на волне одного из скандалов из-за педофилии.

Редакция НГ-религий